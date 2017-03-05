Неожиданное заявление ЛНР: на «национализированных» предприятиях менять собственников не будут

Представитель ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего заявил, что введение "внешнего управления" на предприятиях украинской юрисдикции не означает смену их собственника. Об этом сообщает информресурс ЛИЦ.



"Речь идет о том, что в условиях, которые сложились на территории, менеджмент, поставленный собственниками этих предприятий, не смог стабилизировать их работу, не смог обеспечить сохранение рабочих мест на этих предприятиях", - отметил Дейнего, добавив, что в ЛНР приняли решение, что должны взять ответственность за работу этих предприятий на себя, введя временное внешнее управление.



Он добавил, что собственник предприятий остается прежним, который указан в нынешних реестрах. Также Дейнего подчеркнул, что смена собственника не предполагается.



Напомним, ранее в СКМ обнародовали заявление, в котором подчеркнули, что не будут перерегистрировать свои предприятия, расположенные на неконтролируемой территории. Группа будет работать исключительно в рамках украинского законодательства.