В Мариуполе в канун 8 марта устроили концерт для женщин - ветеранов войны и труда

В ДК "Молодежный" в канун празднования международного Дня 8 марта состоялся концерт городского духового оркестра под управлением Василия Шерпы. Он был организован для женщин - ветеранов войны и труда.

Музыканты и солисты оркестра порадовали гостей возможностью не только послушать концерт, но и стать его активными участниками. Несмотря на возраст, ветераны не пропускали ни одного танца, кружились в вальсе, а также пели вместе с солистами песни времен своей молодости.



Присутствующие получили много позитивных эмоций и воспоминаний. В адрес духового оркестра прозвучали слова благодарности за концерт.