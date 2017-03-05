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Рубрика: Новости Мариуполя
05-03-2017, 19:10
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В Мариуполе в канун 8 марта устроили концерт для женщин - ветеранов войны и труда

В ДК "Молодежный" в канун празднования международного Дня 8 марта состоялся концерт городского духового оркестра под управлением Василия Шерпы. Он был организован для женщин - ветеранов войны и труда.

Музыканты и солисты оркестра порадовали гостей возможностью не только послушать концерт, но и стать его активными участниками. Несмотря на возраст, ветераны не пропускали ни одного танца, кружились в вальсе, а также пели вместе с солистами песни времен своей молодости.

Присутствующие получили много позитивных эмоций и воспоминаний. В адрес духового оркестра прозвучали слова благодарности за концерт.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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