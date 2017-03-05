Блокаду с железной дороги в Конотопе сняли, редут перешел в режим наблюдения

Блокада железнодорожного сообщения в Конотопе Сумской области снята. Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".



"Участники блокады согласились не мешать движению поездов и покинуть место блокады", - говорится в сообщении.

В УЗ рассказали, что железнодорожники договорились раз в месяц предоставлять народным депутатам информацию о грузах, которые перемещаются из Украины в Россию и обратно.



В Штабе блокады, в свою очередь, заявили, что акция по блокированию была предупредительной и продолжалась до 17:00. В дальнейшем редут в Конотопе будет работать в режиме наблюдения. "Сеть редутов на украино-российской границе будет расширяться", - говорится в сообщении Штаба блокады в Фейсбуке.