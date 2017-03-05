Проведение валютных операций для клиентов украинских банков упрощается

Совсем скоро, уже с 22 марта Национальным банком Украины (НБУ) будет упрощена процедура осуществления операций по покупке иностранной валюты клиентами банков и отправки средств за пределы Украины в пользу нерезидентов.



Помимо этого трансформируется порядок на банковском рынке страны для предупреждения рисковых операций с валютой.



Клиентам банков на территории Украины, по сообщению официального сайта НБУ, теперь нет необходимости ожидать позволения Нацбанка на проведение подобных валютных операций.



Национальный банк Украины будет проинформирован об этих операциях клиентов уполномоченными банками после их проведения.



Как передаёт «Закон и бизнес», об этом свидетельствует постановление Правления Национального банка №15 от 28 февраля 2017 года «О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины».



Если возникнут сомнения в законности операций, говорится в документе, НБУ будет вправе приостановить проведение определённых валютных операций клиента. В дальнейшем возобновление осуществления таких операций будет возможно только с применением отдельного полученного уведомления от НБУ.



При переходе на обслуживание в иное банковское учреждение клиента, валютные операции которого подпали под сомнение, уполномоченный банк должен об этом уведомить Нацбанк.

В свою очередь банк, в котором текущий счёт клиент открывает, имеет право обратиться касательно сомнительных операций клиента к предыдущему обслуживающему банку.



Согласно данному постановлению, в отдельную инструкцию «О порядке формирования уполномоченными банками информационного файла» объединены все нормы, имеющие непосредственное отношение к информированию уполномоченными банками НБУ об операциях с валютой и проверки этой информации регулятором.



Дата вступления Постановления – 22 марта 2017 года.