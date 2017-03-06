Из-за обстрелов персонал Донецкой фильтровальной станции эвакуировали

Как сообщалось ранее, вчера, 5 марта, в результате обстрелов и повреждения линий электропередач в районе Авдеевки была вновь обесточена Донецкая фильтровальная станция.

Кроме того, из-за угрозы персонал ДФС пришлось эвакуировать. «Вооруженными Силами Украины безотлагательно приняты исчерпывающие меры по предоставлению гарантий безопасности для жизни и здоровья сотрудников общества с ограниченной ответственностью "ДТЭК Высоковольтные сети" для обследования и проведения аварийно-восстановительных работ. Также в 17.45 был введен режим тишины и осуществлена эвакуация персонала Донецкой фильтровальной станции», - сообщает украинская сторона СЦКК.

«Для восстановления электроснабжения в Авдеевке и на ДФС энергетики утром 6 марта подадут заявку в СЦКК с целью получения гарантий безопасности», - добавили в МинТОТ.