В ДНР-ЛНР заявляют о новой договоренности о прекращении огня на Донбассе

В ДНР заявляют о новой договоренности о режиме прекращения огня на востоке Украины. С такой инициативой выступили представители ДНР и ЛНР, пишут российские СМИ.

По данным заместителя командующего оперативным командованием ДНР Эдуарда Басурина, с 11:00 вчерашнего дня режим «тишины» сохраняется вдоль всей линии разграничения.

«Со стороны ДНР и ЛНР через СЦКК было выдвинуто совместное предложение о прекращении огня вдоль всей линии соприкосновения начиная с 11:00 сегодняшнего дня, в настоящее время режим тишины соблюдается», - отметил он.

Однако в штабе АТО эту информацию не подтверждают. Здесь сообщают, что за минувшие сутки зафиксировано 100 обстрелов на всех направлениях.