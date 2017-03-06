Жебривский: российская сторона СЦКК не дает гарантий безопасности, ремонтники не могут восстановить электроснабжение Авдеевки

По информации губернатора Донецкой области Павла Жебривского, в районе Авдеевки продолжаются обстрелы, бьют и по позициям ВСУ в промзоне, и по жилым кварталам.

При этом город до сих пор остается без электроснабжения из-за поврежденных линий электропередач, а ремонтники не могут выехать на место порыва.

«По состоянию на 7:45 все еще не было письменных гарантий прекращения огня. Но бригады электромонтажников готовы выйти в район ликвидации порыва. Как только поступит письменная гарантия прекращения обстрелов от российской стороны в СЦКК, ремонтники выйдут в район, найдут порыв и восстановят ЛЭП», - написал Жебривский в соцсетях.