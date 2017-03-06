ОБСЕ призывает отвести вооружения в Авдеевке

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ заявила, что стороны конфликта на Донбассе должны отвести свои силы и убрать позиции в районе Авдеевки ради мирных жителей и сотрудников Донецкой фильтровальной станции.

Это заявление представители миссии сделали после вчерашнего обстрела ДФС и Авдеевки, в результате чего работа станции была прекращена, а город остался без электроснабжения.

«СММ ОБСЕ готова содействовать восстановлению локального режима тишины для предоставления возможности ремонтно-восстановительных работ, но следует устранить первопричины проблемы - наличие тяжелого вооружения и близость позиций», - отметили в ОБСЕ.