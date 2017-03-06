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Рубрика: Новости Донбасса
06-03-2017, 09:49
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В зоне АТО 100 обстрелов: 2 военных ранены, 3 – травмированы

По информации пресс-центра штаба АТО, за минувшие сутки на востоке Украины насчитали 100 нарушений режима прекращения огня.

На Донецком направлении по позициям ВСУ били из артиллерии, танков, минометов, гранатометов, стрелкового оружия и БМП.

На Мариупольском направлении также в ход пошли противотанковые ракетные комплексы.

На Луганском направлении обстреливали Новоалександровку, Крымское, Богуславское, Новозвановку, Троицкое, Станицу Луганскую и Попасную.

В результате боевых действий 2 военных ранены, 3 – травмированы.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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