В зоне АТО 100 обстрелов: 2 военных ранены, 3 – травмированы

По информации пресс-центра штаба АТО, за минувшие сутки на востоке Украины насчитали 100 нарушений режима прекращения огня.
На Донецком направлении по позициям ВСУ били из артиллерии, танков, минометов, гранатометов, стрелкового оружия и БМП.
На Мариупольском направлении также в ход пошли противотанковые ракетные комплексы.
На Луганском направлении обстреливали Новоалександровку, Крымское, Богуславское, Новозвановку, Троицкое, Станицу Луганскую и Попасную.
В результате боевых действий 2 военных ранены, 3 – травмированы.