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Рубрика: Новости Мариуполя
06-03-2017, 11:25
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[Фото]

На мариупольском пляже обезображена детская площадка

На пляже Мариуполя возле участка для людей с инвалидностью повреждены объекты детской площадки.

Жители города сообщили «Мариупольским новостям», что на двух качелях сорваны сидения. На карусели, расположенной рядом, выломаны поручни.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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