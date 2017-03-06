На мариупольском пляже обезображена детская площадка

На пляже Мариуполя возле участка для людей с инвалидностью повреждены объекты детской площадки.
Жители города сообщили «Мариупольским новостям», что на двух качелях сорваны сидения. На карусели, расположенной рядом, выломаны поручни.
На пляже Мариуполя возле участка для людей с инвалидностью повреждены объекты детской площадки.
Жители города сообщили «Мариупольским новостям», что на двух качелях сорваны сидения. На карусели, расположенной рядом, выломаны поручни.
В некоторых местах - яма на яме
Военные врачи будут работать в БСМП