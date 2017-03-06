В Гааге начали рассматривать иск Украины против России

Сегодня в Международном суде в Гааге начались публичные слушания по иску Украины против России, который был подан 16 января текущего года согласно международным конвенциям о борьбе с финансированием терроризма и всеми формами расовой дискриминации.

Слушания пройдут с 6 по 9 марта. Сегодня выступает украинская сторона. Делегацию возглавила заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль.

Завтра Международный суд даст слово российской делегации.

Ожидается, что решение Международного суда ООН в Гааге об обязательстве России по прекращению противоправных действий против населения Донбасса и Крыма может быть принято через 1-2 месяца.