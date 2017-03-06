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Рубрика: Новости Мариуполя
06-03-2017, 12:23
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Вырубка зеленых насаждений привела к эрозии почвы в Мариуполе?

На склоне у смотровой площадки Приморского парка Мариуполя начался процесс эрозии почвы после вырубки зелёных насаждений. Об этом "Мариупольским новостям" сообщили местные жители.

По словам мариупольцев, в прошлом году коммунальщики вырубили кустарник, украшавший и укреплявший склон у лестницы спуска к морю, недалеко от смотровой площадки центральной аллеи Приморского парка. Жители города уточнили, что в настоящее время на данном участке замечены следы начала эрозии почвы. Глину со склона талые воды и ливневые стоки несут непосредственно на ступени лестницы, которая и без того после сильных осадков заливается грязевыми потоками до полной блокировки спуска.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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