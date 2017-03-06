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Рубрика: Новости Мариуполя
06-03-2017, 13:45
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В Сартане открыли ДК имени Тамары Кацы. Без Ляшко

Сегодня в мариупольском поселке Сартана открыли ДК имени Тамары Кацы. На мероприятии присутствовали мэр Вадим Бойченко и другие чиновники, однако нардеп Олег Ляшко, присутствие которого сегодня ожидали мариупольцы, так и не приехал.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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