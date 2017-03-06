В Сартане открыли ДК имени Тамары Кацы. Без Ляшко

Сегодня в мариупольском поселке Сартана открыли ДК имени Тамары Кацы. На мероприятии присутствовали мэр Вадим Бойченко и другие чиновники, однако нардеп Олег Ляшко, присутствие которого сегодня ожидали мариупольцы, так и не приехал.
Сегодня в мариупольском поселке Сартана открыли ДК имени Тамары Кацы. На мероприятии присутствовали мэр Вадим Бойченко и другие чиновники, однако нардеп Олег Ляшко, присутствие которого сегодня ожидали мариупольцы, так и не приехал.
Таким образом мэр поздравил жительниц с праздником весны
Планируется, что он примет участие в ряде мероприятий