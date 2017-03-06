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Рубрика: Новости Донбасса
06-03-2017, 15:18
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«Блокада - нож в спину»: в Авдеевке прошел митинг против торговой блокады

Сегодня, 6 марта, в Авдеевке прошел митинг против торговой блокады Донбасса. Возле памятника Шевченко собралось около 700 человек с плакатами «Блокировщики, остановитесь», «Блокада - нож в спину Авдеевки», «Мы хотим жить».

В митинге приняли участие глава военно-гражданской администрации Авдеевки Павел Малыхин, генеральный директор Авдеевского коксохимического завода Муса Магомедов, народный депутат Дмитрий Лубенец, общественный деятель и народный депутат Татьяна Чорновил, народный депутат, руководитель группы «Донбасс» Павел Кишкар, пресс-офицер «Днепр-1» Трофимович Василиса, народный депутат Украины, офицер штурмовой роты «Айдар» Лапин Игорь, передает avdeevka.city.

Также на митинг пришло около 10 активистов блокады, но нардепов Семена Семенченко и Владимира Парасюка среди них не было. В результате между сторонами произошла словесная перепалка.




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