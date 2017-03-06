Самостоятельно лечите геморрой? Готовьтесь к осложнениям

Пациенты очень часто обращаются к проктологам, когда без операции решить их проблему практически нереально. Острая боль, кровь в кале, выпавшие геморроидальные узлы – такие симптомы чаще всего свидетельствуют о 4-й стадии геморроя, когда помочь может только хирургическая операция. Неужели все это время пациенты просто терпят дискомфорт в области заднего прохода и оттягивают визит к врачу? Как показывает практика, больные буквально с первого дня появления симптомов занимаются самолечением. Чем ускоряют свое «свидание» с хирургом.



«Давайте рассмотрим, почему не стоит использовать аптечные препараты, которые помогли Вашей маме, другу или коллеге. Начнем с самого простого – а с чего Вы взяли, что у Вас геморрой? А если это анальная трещина или онкологическая опухоль? Симптомы – одни и те же. Но вот лечение принципиально отличается. Нельзя лечить анальную трещину свечами от геморроя, а рак и вовсе может начать прогрессировать на фоне применения различных фармацевтических препаратов. Максимум, на что Вы можете рассчитывать – мази и свечи снимут болевые ощущения на какое-то недлительное время. Через неделю, месяц или полгода все неприятные ощущения вернутся, однако лечение будет требовать уже больше времени и средств», - рассказывает проктолог «ОН Клиник Мариуполь».



Поэтому есть единственно верное решение – при первых симптомах (анальный зуд, боль в заднем проходе, кровь на туалетной бумаге, дискомфорт) проктологических болезней незамедлительно обратиться к врачу и пройти обследование. На сегодня самым точным видом диагностики является видеоаноскопия. Это небольшой инструмент с видеокамерой, который выводит на экран изображение состояния прямой кишки больного. Пациент так же может посмотреть снимки на экране и лично убедиться в наличии проблемы. Это абсолютно безболезненно и займет максимум 10 минут.



Такое видеообследование Вы можете пройти в медицинском центре «ОН Клиник Мариуполь» - достаточно записаться на прием по телефону или заполнив форму на сайте. Причем сделать это можно в любое время суток, так как телефон клиники круглосуточный. И, благодаря, такой предварительной записи, Вы будете избавлены от пустой траты времени в очередях. Звоните!





