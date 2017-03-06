В мариупольской больнице №9 появилась современная хирургия за 3,5 миллиона гривен

Сегодня в Мариуполе после капитального ремонта открыли отделение хирургии в горбольнице №9. За средства городского бюджета закупили современное медицинское оборудование, а градообразующие предприятия ММКИ и Морской торговый порт произвели ремонт помещений. Теперь здесь полностью обновлены три операционных, предоперационная и коридоры, прилегающие к операционному блоку, сообщает пресс-служба горсовета.

Так, в помещениях установили металлопластиковые окна, заменили систему отопления. Теперь здесь появились два новых операционных стола, стерилизационное оборудование, электрохирургический аппарат, специализированные светильники, электрокардиограф, а также бензиновый генератор, который в случае необходимости может послужить в качестве аварийного питания. Таким образом, качество операций значительно повысится, а реабилитационный период пациентов уменьшится.

«Наша цель – вывести медицину на качественно новый уровень. В Мариуполе 32 лечебных учреждения разного уровня и практически все нуждаются в развитии. Справиться в одиночку городу крайне сложно. В сложившейся ситуации нам на помощь пришел бизнес. Конечно, наибольший вклад в развитие приносят градообразующие предприятия», - отметил мэр Вадим Бойченко.

«Мы сразу откликнулись на предложение городских властей принять участие в ремонте операционных. Нынешнее состояние этих помещений – это та цель, к которой мы должны идти. Все медицинские учреждения должны быть в таком состоянии», - добавил гендиректор комбината имени Ильича Юрий Зинченко.

Общая сумма инвестиций составила около 3,5 миллионов гривен.