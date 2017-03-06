Жебривский: сегодня восстановительные работы на ЛЭП в Авдеевке так и не начались

Сегодня ремонтные работы на поврежденных линиях электропередач в районе Авдеевки и Донецкой фильтровальной станции так и не начались.

Об этом сообщает в соцсетях губернатор Донецкой области Павел Жебривский: «Режим тишины и разрешение на работы по восстановлению линии электропередачи и Донецкой фильтровальной станции утром были предоставлены с обеих сторон. С нашей стороны ремонтные бригады, саперы, представители СЦКК и ОБСЕ были готовы в любой момент выйти в район. Однако со стороны ОРДО не было саперов и представителей миссии ОБСЕ».

Сейчас идут переговоры о завтрашнем режиме прекращения огня.