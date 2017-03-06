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Рубрика: Новости Мариуполя
06-03-2017, 16:29
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В Мариуполе по улицам бродил 2-летний ребенок, пока его папа употреблял спиртное

Возле остановки общественного транспорта в Кальмиусском районе Мариуполя женщина, проходившая мимо, заметила 2-летнего ребенка, который бродил по улице. Отец мальчика в это время употреблял спиртное и не следил за малышом, поэтому прохожая решила забрать его к себе домой.

Через время в правоохранительные органы сразу обратились мать мальчика и женщина, которая его забрала. Мама рассказала, что отправила ребенка вместе с отцом на прогулку, но супруг вернулся «под градусом» и в одиночестве, сообщает пресс-служба областного главка полиции.

Стоит отметить, что активная гражданская позиция и неравнодушие заявительницы помогли сохранить жизнь и здоровье малыша.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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