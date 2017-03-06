Двое мариупольских полицейских попались на взятке в 80 тысяч гривен

В управление СБУ обратился житель Мариуполя, у которого полицейский требовал взятку в размере 3 тысяч долларов. Эти деньги он должен был заплатить, чтобы вернуть ранее изъятый автомобиль.

Следователи начали расследование и выкрыли еще один факт взяточничества в правоохранительных органах. Так, сотрудники уголовного розыска требовали 5 тысяч долларов у угонщика транспорта за непривлечение его к ответственности, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

В ночь с 4 на 5 марта на блокпосту на автодороге Мариуполь-Мелекино мужчина передал полицейским 80 тысяч гривен, после чего их задержали.