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Рубрика: Новости Донбасса
06-03-2017, 18:14
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На Авдеевском коксохиме произошла полная аварийная остановка

Сегодня, 6 марта, на Авдеевском коксохимическом заводе из-за обстрелов возникла поломка, в результате чего произошла полная аварийная остановка.

Как сообщил гендиректор коксохима Муса Магомедов, сейчас проблему удалось устранить, предприятие возобновило работу.

«Сегодня была полная аварийная остановка из-за пробоя изоляции одного из многократно поврежденных обстрелами кабелей, однако в течение часа мы смогли с помощью 2,5 мегаваттного генератора и устройства плавного пуска запустить газодувную машину номер 3 и возобновить выдачу кокса и собственную генерацию. Мы живы и продолжаем работать», - написал руководитель в соцсетях.

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Источник: городской сайт Мариупольские новости

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