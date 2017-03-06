На Авдеевском коксохиме произошла полная аварийная остановка

Сегодня, 6 марта, на Авдеевском коксохимическом заводе из-за обстрелов возникла поломка, в результате чего произошла полная аварийная остановка.
Как сообщил гендиректор коксохима Муса Магомедов, сейчас проблему удалось устранить, предприятие возобновило работу.
«Сегодня была полная аварийная остановка из-за пробоя изоляции одного из многократно поврежденных обстрелами кабелей, однако в течение часа мы смогли с помощью 2,5 мегаваттного генератора и устройства плавного пуска запустить газодувную машину номер 3 и возобновить выдачу кокса и собственную генерацию. Мы живы и продолжаем работать», - написал руководитель в соцсетях.