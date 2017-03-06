Красота и спецодежда: в Мариуполе выбрали «Мисс ММК им. Ильича»

В Мариуполе к 120-летию комбинат имени Ильича выбрал самую красивую сотрудницу. Заявки на участие в конкурсе подали 50 мариупольчанок, и лишь 11 из них прошли в финал. После двух месяцев подготовки конкурсантки выступили перед членами жюри и показали свои способности.

Девушки подготовили видео-визитки, в которых рассказали о своих качествах, семье, работе и увлечениях. Также у них было 5 выходов в необычных нарядах и интеллектуальный батл. В завершение сотрудницы комбината вышли на сцену в вечерних платьях.

Титул «Мисс зрительских симпатий» получила Анастасия Ипатова - машинист насосных установок цеха водоснабжения. Именно она получила большинство голосов в ходе опроса в социальных сетях и на сайте ММКИ.

А «Мисс ММК им. Ильича» стала Виктория Тищенко. Она получила от комбината путевку на двоих в Египет.