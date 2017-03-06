В ДНР и ЛНР начали поставлять уголь в Россию

Представители ДНР и ЛНР заявили, что полностью перестали перевозить уголь в Украину и начали поставки в Россию. При этом добыча угля на предприятиях, которые расположены на неподконтрольных территориях, не останавливалась, пишет «Интерфакс».

«Поставки высокоэнергетического угля на Украину прекращены и более не производятся. Тем не менее, предприятия работают, добыча угля не останавливалась», - отметили в ДНР.

А в ЛНР добавили: «После введения внешнего управления Киев предпринимает все возможные меры для того, чтобы воспрепятствовать работе этих предприятий. Поэтому даже в случае снятия блокады, как мы ожидаем, они, скорей всего, откажутся приобретать уголь с этих предприятий. Сейчас же поставок угля нет».

В планах на дальнейшее – начать поставки в Крым.