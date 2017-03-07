Сегодня мариупольцы выйдут на митинг против торговой блокады

Сегодня, 7 марта, в 16:00 на Театральной площади состоится митинг против торговой блокады Донбасса, передает MRPL.CITY.

«В результате блокады только в нашем городе без средств к существованию останется больше 100 тысяч жителей. Это станет катастрофой для малого и среднего бизнеса. Останутся без зарплаты медики, учителя, бюджетники. Безработица и упадок вместо программ развития», - пишет в соцсетях глава мариупольского отделения Украинского союза промышленников и предпринимателей Андрей Дьяконов.

«Приглашаем всех 7 марта 2017 года в 16.00 на Театральную площадь, чтобы вместе сказать НЕТ! тем, кто хочет развалить страну, уничтожая ее экономику, тем, кто опять за нашими спинами пытается украсть у нас право выбора своего будущее», - добавляет Дьяконов.