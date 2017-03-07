Андрей Дзиндзя на машине сбил одного из участников блокады

Штаб блокады Донбасса сообщает о том, что вчера, 6 марта, Андрей Дзиндзя на автомобиле сбил одного из активистов.

«Только что провокатор Дзиндзя, который является помощником депутата Татьяны Черновол, приехал на редут "16 добровольческого батальона" в Кривой Торец и на своем автомобиле сбил Ветерана Войны за Независимость, участника блокады, нанеся ему телесные повреждения. От тяжелого удара даже помялось крыло автомобиля нападающего. Сейчас пострадавший пишет заявление в полицию», - сообщили в штабе.

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При этом сам Дзиндзя данную информацию опровергает, но при этом никаких подробностей не сообщает.

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