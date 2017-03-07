В зоне АТО все «жарче»: 1 военный погиб, 4 – ранены, 1 – травмирован

Как сообщает пресс-центр АТО, за минувшие сутки на Донбассе насчитали 122 нарушения режима прекращения огня.

На Мариупольском направлении украинские позиции обстреливали из артиллерии, танков, минометов разных калибров, гранатометов, противотанковых ракетных комплексов, стрелкового оружия и БМП. Кроме того, здесь работали снайперы.

На Донецком направлении на линии огня оказались населенные пункты Авдеевка, Майорск, Троицкое, Верхнеторецкое, Новгородское, Пески, Зайцево, Каменка, Невельское и Луганское.

На Луганском направлении ударили из 152-миллиметровой артиллерии.

В результате боевых действий 1 военный погиб, 4 – ранены, 1 – травмирован.