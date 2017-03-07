vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1283 человека и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Мариуполя
07-03-2017, 10:01
Просмотров: 353
Комментариев: 0
[Фото]

У стали женское лицо: в Мариуполе прошел концерт для женщин-металлургов

В ДК Металлургов в преддверии 8 марта прошел концерт для сотрудниц меткомбината имени Ильича. В холле для гостей приготовили шоколадные фонтаны, играл оркестр, а каждой из пришедших женщин вручили по букету тюльпанов, сообщает пресс-служба горсовета.

«Женщины Мариуполя – самые сильные представительницы человечества. Пусть вам всегда сопутствует удача, а весеннее настроение царит в душе каждой из вас!» - поздравил виновниц торжества секретарь горсовета Степан Махсма. Он также передал поздравления от мэра Вадима Бойченко.

К его поздравлениям присоединились представители комбината. Они отметили, что затмить красоту льющейся струи металла может только красота мариупольских женщин - работниц ММКИ. 100-процентому успеху сильный пол комбината обязан именно им.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...

Читайте также:

Красота и спецодежда: в Мариуполе выбрали «Мисс ММК им. Ильича»

Победительница получила путевку в Египет на двоих


Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»