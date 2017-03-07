У стали женское лицо: в Мариуполе прошел концерт для женщин-металлургов

В ДК Металлургов в преддверии 8 марта прошел концерт для сотрудниц меткомбината имени Ильича. В холле для гостей приготовили шоколадные фонтаны, играл оркестр, а каждой из пришедших женщин вручили по букету тюльпанов, сообщает пресс-служба горсовета.

«Женщины Мариуполя – самые сильные представительницы человечества. Пусть вам всегда сопутствует удача, а весеннее настроение царит в душе каждой из вас!» - поздравил виновниц торжества секретарь горсовета Степан Махсма. Он также передал поздравления от мэра Вадима Бойченко.

К его поздравлениям присоединились представители комбината. Они отметили, что затмить красоту льющейся струи металла может только красота мариупольских женщин - работниц ММКИ. 100-процентому успеху сильный пол комбината обязан именно им.