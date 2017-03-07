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Рубрика: Новости Мариуполя
07-03-2017, 10:13
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Где в Мариуполе можно купить цветы к 8 марта

Распоряжением городского головы в Мариуполе утвержден перечень мест продажи карнавальной и цветочной продукции в преддверии празднования 8 марта, сообщает пресс-служба горсовета.

Итак, весенние тюльпаны и другие подарки можно купить по следующим адресам:

Центральный район

  • пр. Мира, 104 (район стоматологической больницы);
  • пересечение улиц Филиппа Орлика и Михаила Грушевского;
  • пересечение пр. Строителей и ул. Бахчиванджи;
  • пр. Металлургов, 57;
  • пр. Металлургов, 102;
  • пр. Металлургов (район остановки автотранспорта «площадь Кирова»);
  • пр. Мира, 85, (район Дома связи) ;
  • пересечение пр. Строителей и бул. Шевченко;
  • ул. Ф.Орлика, 114;
  • ул. Ф.Орлика, 112;
  • пр. Нахимова, 204;
  • пр. Мира (конечная остановка АС «Южная»);
  • пересечение проспектов Мира и Металлургов (район подземного перехода).

Кальмиусский район

  • пр. Металлургов, 156;
  • пр. Металлургов, 174;
  • пр. Металлургов и ул. Блажевича;
  • пр. Никопольский, 7;
  • пр. Металлургов, 211;
  • ул. Курчатова, 37;
  • ул. Мамина-Сибиряка (в районе ринка «Украина»);
  • ул. Мамина-Сибиряка (возле почтового отделения №20);
  • пересечение улиц Охотничьей и Варшавской (возле магазина «Луч»);
  • ул. Бульварная (возле магазина «Термит»);
  • площадь Левченко (остановка общественного транспорта);
  • пр. Никопольский, 140 (возле магазина «Поворот»);
  • пос. Каменск, ул. Первомайская, 70А.

Левобережный район

  • пересечение проспектов Победы и Свободы (возле знака «Города-герои»);
  • пр. Победы, 21/43 (возле площади Победы);
  • ул. Азовстальская, 39/7;
  • бул. Меотиды, 9/28;
  • ул. Олимпийская, 157/1.

Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»