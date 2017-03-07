Где в Мариуполе можно купить цветы к 8 марта

Распоряжением городского головы в Мариуполе утвержден перечень мест продажи карнавальной и цветочной продукции в преддверии празднования 8 марта, сообщает пресс-служба горсовета.
Итак, весенние тюльпаны и другие подарки можно купить по следующим адресам:
Центральный район
- пр. Мира, 104 (район стоматологической больницы);
- пересечение улиц Филиппа Орлика и Михаила Грушевского;
- пересечение пр. Строителей и ул. Бахчиванджи;
- пр. Металлургов, 57;
- пр. Металлургов, 102;
- пр. Металлургов (район остановки автотранспорта «площадь Кирова»);
- пр. Мира, 85, (район Дома связи) ;
- пересечение пр. Строителей и бул. Шевченко;
- ул. Ф.Орлика, 114;
- ул. Ф.Орлика, 112;
- пр. Нахимова, 204;
- пр. Мира (конечная остановка АС «Южная»);
- пересечение проспектов Мира и Металлургов (район подземного перехода).
Кальмиусский район
- пр. Металлургов, 156;
- пр. Металлургов, 174;
- пр. Металлургов и ул. Блажевича;
- пр. Никопольский, 7;
- пр. Металлургов, 211;
- ул. Курчатова, 37;
- ул. Мамина-Сибиряка (в районе ринка «Украина»);
- ул. Мамина-Сибиряка (возле почтового отделения №20);
- пересечение улиц Охотничьей и Варшавской (возле магазина «Луч»);
- ул. Бульварная (возле магазина «Термит»);
- площадь Левченко (остановка общественного транспорта);
- пр. Никопольский, 140 (возле магазина «Поворот»);
- пос. Каменск, ул. Первомайская, 70А.
Левобережный район
- пересечение проспектов Победы и Свободы (возле знака «Города-герои»);
- пр. Победы, 21/43 (возле площади Победы);
- ул. Азовстальская, 39/7;
- бул. Меотиды, 9/28;
- ул. Олимпийская, 157/1.