В Мариуполе автомобиль ОБСЕ попал в ДТП

Напротив спортивного комплекса «Ильичевец» по проспекту Нахимова в Мариуполе автомобиль миссии ОБСЕ попал в дорожно-транспортное происшествие: выезжая на главную дорогу, он столкнулся с внедорожником.
В результате повреждены обе машины.
Напротив спортивного комплекса «Ильичевец» по проспекту Нахимова в Мариуполе автомобиль миссии ОБСЕ попал в дорожно-транспортное происшествие: выезжая на главную дорогу, он столкнулся с внедорожником.
В результате повреждены обе машины.
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К счастью, обошлось без пострадавших