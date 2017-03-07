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Рубрика: Происшествия
07-03-2017, 10:25
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[Фото]

В Мариуполе автомобиль ОБСЕ попал в ДТП

Напротив спортивного комплекса «Ильичевец» по проспекту Нахимова в Мариуполе автомобиль миссии ОБСЕ попал в дорожно-транспортное происшествие: выезжая на главную дорогу, он столкнулся с внедорожником.

В результате повреждены обе машины.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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