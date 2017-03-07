В Мариуполе во время выполнения ремонтных работ погибла женщина, выпав из окна на третьем этаже

Вчера «Мариупольские новости» сообщали о несчастном случае, в результате которого погиб человек. Сегодня подробности происшествия рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Так, около 16:00 54-летняя маляр-штукатур выполняла ремонтные работы в одном из кабинетов поста электрической централизации станции Мариуполь-Порт. В какой-то момент она не удержалась и выпала из окна, расположенного на третьем этаже.

От полученных травм женщина скончалась.

Предварительно происшествие квалифицировано как нарушение требований законодательства про охрану труда.