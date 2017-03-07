Украинская сторону готова к отводу сил в Станице Луганской, но только после недели «тишины»

Сегодня, 7 марта, в районе Станицы Луганской должны были отвести силы и вооружение, о чем представители Трехсторонней контактной группы договорились в Минске.

Украинские военные готовы к отводу, однако для этого как минимум 7 дней здесь должна сохраняться полная «тишина».

«Наши военные готовы к отводу своих сил в районе Станицы Луганской, но при условии, что в течение семи дней не будет обстрелов. К сожалению, я не помню, чтобы такое длительное время не стреляли. Последний раз Станицу обстреляли ночью с 5 на 6 марта. Обстрел был в непосредственной близости от самого КПВВ "Станица Луганская". По нашему мнению, это еще опасно», - рассказал в эфире телеканала «112 Украина» заместитель председателя Луганской ВЦА по вопросам безопасности Юрий Клименко.