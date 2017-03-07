В Мариуполе «латают» дороги

Сегодня с самого утра «кипит» работа на пересечении улицы Бахчиванджи и проспекта Строителей: дорожники «латают» большую яму на проезжей части.
В результате на этом участке дороги несколько затруднено движение транспорта.
Сегодня с самого утра «кипит» работа на пересечении улицы Бахчиванджи и проспекта Строителей: дорожники «латают» большую яму на проезжей части.
В результате на этом участке дороги несколько затруднено движение транспорта.
Погибшая работала маляром-штукатуром
Думается, что гораздо лучше было бы о нём не забывать…