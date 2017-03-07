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Рубрика: Новости Мариуполя
07-03-2017, 12:06
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[Фото]

В Мариуполе «латают» дороги

Сегодня с самого утра «кипит» работа на пересечении улицы Бахчиванджи и проспекта Строителей: дорожники «латают» большую яму на проезжей части.

В результате на этом участке дороги несколько затруднено движение транспорта.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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