Вероятность «осовременивания» пенсий стремится к нулю, по крайней мере, в текущем году

Украинские пенсионеры уже второй год ожидают обещанное правительством „осовременивание“ их пенсий. Журналисты издания «Сегодня» попытались прояснить ситуацию и разобраться – стоит ли поддерживать эту надежду у наиболее уязвимого слоя украинского населения, либо в противном случае правительство должно признаться честно, что „руки“ до пенсионеров пока не дошли…

Получается, что стариков, а вернее – их надежды уже второй год обманывают, особенно горько почувствовали пожилые люди себя после двукратного повышения минимальных зарплат, а вместе с ним – всех цен…

Дело в том, что зарплаты украинцев худо-бедно растут, а вот о пенсионерах „забыли“, подавляющему большинству из них пенсии не пересчитывали последние 4 года. По официальным данным, 8,5 миллионов украинских пенсионеров из их общего количества – 12 миллионов, получают „устаревшие“ пенсии.

Произошло это в результате того, что в 2012 году последний раз был пересчитан показатель средней зарплаты по стране, который учитывается при подсчёте размера пенсии. А ведь с тех пор в Украине средняя зарплата выросла до 6008 гривен с 3377 гривен. Получается, что зарплата повышена за эти годы почти вдвое, а пенсия осталась на прежнем уровне.

На данный момент анонсированное Кабмином „осовременивание“ пенсий стоит под большим вопросом, несмотря на заверения вице-премьер-министра Павла Розенко вскоре повысить пенсии населению.

Эксперты в таких вопросах сходятся во мнении, что собрать для таких целей дополнительно 30-40 миллиардов гривен, необходимых по подсчётам Кабинета министров, будет крайне сложно.

Вот, к примеру, мнение старшего научного сотрудника Института демографии и социальных исследований Лидии Ткаченко: «Конечно, столько они вряд ли соберут. Цифры назывались очень разные. На осовременивание, как говорил Розенко, нужно 40 миллиардов. Мы делали подсчёты, по которым получалось, что нужно порядка 70 миллиардов гривен, чтобы ощутимо осовременить пенсии. Столько денег они не соберут. Да и трудно оценить, сколько получим по зарплатам, какая будет динамика, что будет с экономикой».

Издание «Сегодня» сделало запрос в Пенсионный фонд Украины для прояснения ситуации, на что получило ответ: средств на осовременивание пенсий на 2017 год государственным бюджетом не предусмотрено. Вот как в ведомстве прокомментировали этот вопрос: «Бюджет формируются на основе действующих законодательных норм. Законодательного решения об осовременивании уровня назначенных пенсий на данный момент нет».

Но в правительстве успокаивают: даже если так и не примут решение по осовремениванию, пенсионерам индексируют их „жалкие“ пенсии на ещё более „жалкие“ 10% в два этапа…

Даже стыдно о таком писать в то время, когда цены «растут как на дрожжах»…