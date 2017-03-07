vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1513 человек и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Донбасса
07-03-2017, 13:19
Просмотров: 310
Комментариев: 0

В зоне АТО погиб боец «Правого сектора»

Вчера, 6 марта, во время выполнения боевого задания на передовой в зоне АТО погиб боец Добровольческого корпуса "Правого сектора" с позывным "Старый".

«Один из лучших бойцов, год фактически не покидал зоны боевых действий, дисциплинированный и вышколенный воин, но в то же время всегда улыбался, шутил и поднимал настроение боевым товарищам. Будучи на войне, никогда не забывал о своей семье», - вспоминает побратима 1-я отдельная штурмовая рота ДУК ПС в Facebook.

Прощание с бойцом пройдет завтра, 8 марта.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...

Читайте также:

Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»