В зоне АТО погиб боец «Правого сектора»

Вчера, 6 марта, во время выполнения боевого задания на передовой в зоне АТО погиб боец Добровольческого корпуса "Правого сектора" с позывным "Старый".

«Один из лучших бойцов, год фактически не покидал зоны боевых действий, дисциплинированный и вышколенный воин, но в то же время всегда улыбался, шутил и поднимал настроение боевым товарищам. Будучи на войне, никогда не забывал о своей семье», - вспоминает побратима 1-я отдельная штурмовая рота ДУК ПС в Facebook.

Прощание с бойцом пройдет завтра, 8 марта.