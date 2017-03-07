В центре Мариуполя демонтировали киоск с прессой

На проспекте Металлургов в Центральном районе Мариуполя убрали киоск с прессой, который был установлен незаконно, а его внешний вид не соответствовал разработанным архетипам.

Владелец решил самостоятельно убрать киоск. «Предпринимателям экономически выгоднее демонтировать объекты самостоятельно. Например, если это выполняют коммунальные службы, то им придется оплатить аренду техники, работу сотрудников и хранение киоска на спецплощадке. А чтоб его забрать, необходимо предоставить доказательства на его собственность», - пояснил начальник инспекции по благоустройству Сергей Марчук.

Чтобы установить МАФ, предпринимателям необходимо обратиться в ЦНАП. Новый внешний вид павильона и место размещения можно выбрать самостоятельно.