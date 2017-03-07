Мариупольских котов хотят признать частью экосистемы

В сети появилась электронная петиция с предложением признать бездомных котов частью экосистемы. «Котам Мариуполя нужно позволить жить в подвалах, на чердаках и других местах, где они пребывают, так как коты выполняют крайне важную природную функцию - уничтожают грызунов, тем самым, оказывая людям большую услугу», - говорится в тексте петиции.

Авторы также отмечают, что бездомных животных необходимо не уничтожать, а стерилизовать и прививать.

К слову, в феврале текущего года подобную петицию поддержали в Киеве, аналогичное голосование сейчас проходит в Харькове.

Петиция была размещена на сайте 3 марта, пока она набрала 45 голосов из 250 необходимых.