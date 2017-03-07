По факту конфликта Черновол и Дзиндзи и активистов блокады полиция открыла уголовное производство

Ранее «Мариупольские новости» сообщали о том, что на железнодорожной станции Кривой Торец произошел конфликт между нардепом Татьяной Черновол и активистами торговой блокады.

«Около 18.30 в дежурную часть Торецкого отделения полиции поступило сообщение о том, что на железнодорожной станции Кривой Торец происходит конфликт между народным депутатом и участниками блокады, по поводу того, что депутат пыталась убедить прекратить блокирование железнодорожных путей. Во время спора со стороны блокировщиков звучали оскорбления и угрозы в адрес народного депутата, кроме того, неизвестные несколько раз бросили в нее яйцами», - рассказали в пресс-службе полиции Донецкой области.

Напомним, с Черновол находился журналист Андрей Дзиндзя, который также оказался в центре скандала. «Представитель СМИ после столкновения обратился в полицию по поводу причинения ему телесных повреждений и завладения его личным имуществом народным депутатом со стороны блокировщиков», - добавили правоохранители.

По его обращению факт внесен в Единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией по ст.186 «Грабеж» Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 296 «Хулиганство» Уголовного кодекса Украины.