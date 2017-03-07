Из Центра социально-психологической реабилитации на Донетчине сбежал подросток

Лиманским отделением полиции устанавливается местонахождение без вести пропавшего несовершеннолетнего воспитанника «Центра социально-психологической реабилитации для детей», который 6 марта в 11.35 утра самовольно оставили учебное заведение Лимана. К настоящему времени его местонахождение неизвестно.

Луговой Артур Александрович, 27.03.2000 г.р.

Приметы: на вид 16-17 лет, рост 160 см, среднего телосложения, глаза темные, волосы русые.

На момент ухода был одет: куртка черного цвета с красными вставками, черные брюки спортивные, черные кроссовки, пайта серого цвета. Мобильного телефона при себе не имел.

В случаях выявления или установления местонахождения разыскиваемого лица просим Вас сообщить по контактным телефонам (06261) 4-18-75, (06262) 3-44-07 или 102. Наш адрес: 84400, Донецкая область, г. Лиман, ул. Свободы, 27.