В «Сбербанке России» начали обслуживать клиентов с паспортами ДНР-ЛНР

С сегодняшнего дня в «Сбербанке России» начали обслуживать лиц с паспортами ДНР и ЛНР. Отныне с этими документами можно обратиться в любое отделение банка.

В пресс-службе «Сбербанка» сообщают: «С момента подписания указа президента РФ о признании паспортов ДНР и ЛНР Сбербанку потребовалось время для организации приема в качестве документа, удостоверяющего личность, новых видов паспортов. На сегодняшний день Сбербанк готов к обслуживанию лиц, обратившихся с паспортами ДНР и ЛНР, во всех филиалах банка».