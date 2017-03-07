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Рубрика: Новости Украины и мира
07-03-2017, 15:32
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В «Сбербанке России» начали обслуживать клиентов с паспортами ДНР-ЛНР

С сегодняшнего дня в «Сбербанке России» начали обслуживать лиц с паспортами ДНР и ЛНР. Отныне с этими документами можно обратиться в любое отделение банка.

В пресс-службе «Сбербанка» сообщают: «С момента подписания указа президента РФ о признании паспортов ДНР и ЛНР Сбербанку потребовалось время для организации приема в качестве документа, удостоверяющего личность, новых видов паспортов. На сегодняшний день Сбербанк готов к обслуживанию лиц, обратившихся с паспортами ДНР и ЛНР, во всех филиалах банка».


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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