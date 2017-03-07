В центре Мариуполя на митинги собрались сторонники и противники торговой блокады

Прямо сейчас на Театральной площади в Мариуполе проходят сразу два митинга. Здесь собрались сторонники торговой блокады Донбасса (некоторые из них – непосредственные участники) и люди, которые выступают против нее.

Не равнодушных к теме, которая не первую неделю возглавляет ТОПы средств массовой информации, оказалось довольно много. Митингующие заняли практически всю площадь, по оценкам корреспондентов, здесь собралось около 500 человек. Многие пришли с национальными флагами.

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