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Рубрика: Новости Мариуполя
07-03-2017, 16:10
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В центре Мариуполя на митинги собрались сторонники и противники торговой блокады

Прямо сейчас на Театральной площади в Мариуполе проходят сразу два митинга. Здесь собрались сторонники торговой блокады Донбасса (некоторые из них – непосредственные участники) и люди, которые выступают против нее.

Не равнодушных к теме, которая не первую неделю возглавляет ТОПы средств массовой информации, оказалось довольно много. Митингующие заняли практически всю площадь, по оценкам корреспондентов, здесь собралось около 500 человек. Многие пришли с национальными флагами.

«Мариупольские новости» следят за развитием событий и будут информировать вас о происходящем.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»