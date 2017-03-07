На КПВВ «Новотроицкое» появились новые пограничные модули от ООН

Сегодня, 7 марта, на контрольном пункте пропуска «Новотроицкое» презентовали новые пограничные модули, которые были куплены на средства Агентства ООН по делам беженцев.

В мероприятии приняли участие министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Вадим Черныш, председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Жебривский, глава представительства Агентства ООН по делам беженцев в Украине Пабло Матеу.

«В результате международной помощи обновлена инфраструктура пешеходных направлений и установлены четыре модуля для осуществления контроля граждан, пересекающих линию разграничения. Модули обустроены компьютерной техникой для осуществления контроля, оснащены пятью рабочими местами для военнослужащих государственной пограничной службы Украины. Это позволит увеличить количество пограничных нарядов для ускорения оформления граждан на пешеходном направлении. Два модуля установлены на вход и два на выход на неконтролируемые территории», - рассказали в Госпогранслужбе.

Павел Жебривский добавил, что вскоре еще по 4 таких модуля будут установлены на КПП «Майорск» и «Марьинка».