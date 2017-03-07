В Донецкой области начали обследование дорог

После окончания зимнего периода дороги стали опасными для транспорта – на дорогах образовалась значительная ямочность, поэтому водители вынуждены выезжать на полосу встречного движения, в результате чего возникают аварийные ситуации, сообщает пресс-служба областного главка полиции.

В связи с этим правоохранители и дорожники начали внеплановые обследования автодорог. Они будут выявлять проблемные участки и своевременно реагировать на неудовлетворительные дорожные условия.

«По результатам обследований будут выдаваться предписания на устранение выявленных недостатков улично-дорожной сети, а в отношении виновных должностных лиц будут составляться административные материалы. Мы должны сделать дороги безопасными для участников дорожного движения», - напомнил заместитель начальника отдела обеспечения безопасности дорожного движения УПД ГУНП в Донецкой области Андрей Францишко.