vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1368 человек и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Донбасса
07-03-2017, 18:01
Просмотров: 369
Комментариев: 0

В Донецкой области начали обследование дорог

После окончания зимнего периода дороги стали опасными для транспорта – на дорогах образовалась значительная ямочность, поэтому водители вынуждены выезжать на полосу встречного движения, в результате чего возникают аварийные ситуации, сообщает пресс-служба областного главка полиции.

В связи с этим правоохранители и дорожники начали внеплановые обследования автодорог. Они будут выявлять проблемные участки и своевременно реагировать на неудовлетворительные дорожные условия.

«По результатам обследований будут выдаваться предписания на устранение выявленных недостатков улично-дорожной сети, а в отношении виновных должностных лиц будут составляться административные материалы. Мы должны сделать дороги безопасными для участников дорожного движения», - напомнил заместитель начальника отдела обеспечения безопасности дорожного движения УПД ГУНП в Донецкой области Андрей Францишко.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...

Читайте также:

В Мариуполе «латают» дороги

С утра «кипит» работа на улице Бахчиванджи


Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»