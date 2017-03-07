На Донетчине запретили ввоз оружия

До конца АТО на территории Донецкой области запрещена охота, однако многие перевозят через блокпосты огнестрельное оружия, таким образом подвергая окружающих опасности.

В связи с этим начальник полиции региона Вячеслав Аброськин распорядился запретить ввоз на территорию Донетчины оружия, даже при наличии разрешительных документов. «В то время, когда охота на Донетчине запрещена, вопрос, зачем люди везут оружие через блокпосты, остается открытым, - отметил он. - Поэтому мною было принято решение при обнаружении у людей на блокпостах огнестрельного оружия просить их на время сдавать оружие в отделения полиции. В случае, если человек будет отказываться, запретить дальнейший въезд. В зоне проведения АТО мы не можем позволить себе такую ??роскошь, чтобы люди разгуливали по улицам с оружием».

Правоохранители призывают граждан с пониманием относиться к таким усиленным мерам безопасности, не препятствовать полиции и не подвергать жителей региона опасности.