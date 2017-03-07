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Рубрика: Новости Мариуполя
07-03-2017, 18:48
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[Видео]

Вадим Бойченко поздравил мариупольчанок с праздником

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко поздравил местных жительниц с наступающим Международным женским днем и записал для них видеообращение, в котором сказал теплые слова о мариупольчанках.

А сегодня в честь представительниц прекрасного пола в ДК "Металлургов" прошел праздничный концерт. «В этот яркий и весенний праздник мы поздравляем самых дорогих женщин - наших мам, бабушек, сестер, дочерей, супруг и коллег. Спасибо за то, что вы рядом. Все трудности мы преодолеваем ради ваших ярких глаз и улыбок. Милые женщины, с праздником!» - сказал городской голова.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»