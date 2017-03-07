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Рубрика: Новости Донбасса
07-03-2017, 19:22
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КПВВ «Новотроицкое» перенесут на 8 км ближе к линии разграничения

Уже этой весной контрольный пункт пропуска «Новотроицкое» перенесут в село Березовое – на 8 км ближе к линии разграничения.

Об этом заявил на своей странице в Facebook глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский: «КПВВ Новотроицкое в ближайшие три месяца планируем перенести за село Березовое. Это почти на 8 км вглубь, ближе к линии разграничения. Сегодня обсудили это с представителями Государственной пограничной службы, полиции и ГосЧС».

В результате 9 населенных пунктов выйдут из «серой зоны». Это Березовое, Степное, Тарамчук, Славное, Новомихайловка, Парасковиевка, Константиновка, Водяное и Сладкое.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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