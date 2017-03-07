Вместо умирающего экспорта металла будем торговать чесноком

В ходе проведения Второго форума чеснокопроизводителей UkrUP «Чесночный навигатор. Весна 2017» заместитель украинского министра аграрной политики и продовольствия Ольга Трофимцева назвала чеснок нишевой культурой с большим экспортным потенциалом для Украины.

Она отметила, что выращивать чеснок возможно на всей территории страны после „переформатирования“ данной отрасли, включая усовершенствование промышленного производства культуры с современными технологиями выращивания для обеспечения соответствующего качества продукции.

При этом одной из основных задач Минагропрода называется диверсификация отечественного аграрного производства и экспорта. В связи с этим чеснок, наряду с другими сельскохозяйственными культурами, имеет большое значение в плане развития производства малыми и средними производителями нишевых культур.

В сообщении цитируется: «В 2016 году в Украине было произведено 183 тыс. тонн чеснока, а посевные площади составили почти 21 тыс. га. Но главной на сегодня проблемой этой подотрасли является то, что более 70% чеснока производится в приусадебных хозяйствах».

Страной-лидером на данный момент по экспорту чеснока в мире, по словам Трофимцевой, остаётся Китай.

Замминистра пояснила: «Несмотря на то, что производство чеснока является достаточно кропотливым процессом, при соблюдении технологий и агрономических требований, а также при корректном хранении, эта культура может быть очень рентабельной».

Больше всего чеснока в 2016 году вырастили в хозяйствах: Винницкой области – 21,1 тысяч тонн; Полтавской – 15 тысяч тонн; Одесской области – 19,0 тысяч тонн; Донецкой – 12 тысяч тонн; Хмельницкой – 10 тысяч тонн; Львовской – 8,65 тысяч тонн и Ровенской области – 8,1 тысяч тонн.

Примечательно, что при беспошлинной квоте экспорта чеснока в страны Евросоюза в 500 тонн, потребителям ЕС импортировано всего 75 тонн из-за недостаточного предложения, то есть квота далеко не выбрана.

По словам Трофимцевой, пока обеспечить внутренний рынок собственным чесноком не удаётся: «Украина обеспечивает потребности внутреннего рынка только на 10%, а на 90% мы сегодня зависимы от импорта».

Успешное развитие экспорта чеснока, и прежде всего его выращивание, по словам замминистра, зависят от готовности отечественных производителей к объединению ради обеспечения инвестиций в технологию, хранение и формирование товарных партий.