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Рубрика: Новости Мариуполя
07-03-2017, 20:31
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Дорогие наши читательницы! С 8 Марта!

Дорогие и прекрасные наши читательницы! 8 марта прекрасная половина человечества отмечает, пожалуй, самый нежный праздник в году - Международный женский день! Именно в этот день мы будем поздравлять наших мам, бабушек, сестер, подруг, любимых – всех тех, кто делает нашу жизнь светлее и теплее, кто оберегает нас своей любовью.

Милые, нежные, прекрасные женщины! Пусть сегодня ваша душа до краев наполнится светом, теплом и радостью от искренних пожеланий, нежных цветов, приятных подарков! Низкий поклон вам за вдохновенный труд во всех сферах нашей общественной жизни, за семейный уют, который вы обогащаете своей нежностью, теплотой и лаской, безграничной человеческой теплотой, искренностью и благородством. Желаем вам счастья, ярких, как весенние цветы, красок жизни, здоровья, красоты, искренних комплиментов, крепких мужских объятий и хорошего настроения!

Редакция городского сайта «Мариупольские новости»


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»