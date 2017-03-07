8 Марта - время женщин: порадовать, нельзя обидеть

8 марта женщины во многих странах мира пребывают в особенно хорошем настроении – пришел главный праздник весны, цветов и красоты. Конечно же, и подарков



Угодить подарком женщинам бывает довольно сложно, ведь многие из нас порой и сами не знают, чего хотят. Но дамы точно знают, чего не хотят получать в этот замечательный весенний день.



Некоторые мужчины, имея благие намерения, дарят на женский праздник вещи, которые служат для коррекции фигуры, улучшения состояния кожи и т.п. Однако женщины могут воспринять это как намеки на то, что она не соответствует некоему идеалу. Попытка превратить все в шутку может только усугубить ситуацию.

Хотя бы раз в год женщина мечтает отдохнуть от плиты и любых мыслей, связанных с готовкой. Чтобы все было, как в детском стихотворении: «Мы пол для мамы подметем, на стол накроем сами, мы сварим для нее обед, мы с ней споем, станцуем….» В реальности случается все наоборот: ранним мартовским утром в комнату заглядывает довольный муж и вместо подноса с кофе держит огромную, просто необъятную коробку, в которой гордо поблескивают четыре новехонькие кастрюли. Ни двойное дно, ни книга рецептов, ни качественные прочные материалы не спасут такой подарок. При необходимости хозяйка купит такое сама, но только в другой день.

Многие мужчины искренне хотят облегчить женский труд на кухне, и исключительно с этой целью преподносят в подарок мультиварки (мясорубки, кухонные комбайны, пароварки, блендеры, электрошвабры и т.д.). Конечно, бытовая техника – это хорошо, удобно, быстро и современно. Но так же, как и посуду, такие предметы лучше приобретать без праздничного повода, а по необходимости.



Как бы сильно ни любили женщины пушистых котят и дружелюбных щенят, они редко бывают морально готовы к тому, что однажды в их дом принесут коробку с живым подарком. Не нужно этого делать, даже несмотря на то, что первоначальный восторг со стороны адресата почти всегда гарантирован. Ведь даже аквариум нуждается в постоянном уходе, не говоря уже о заботе, которую требуют братья наши меньшие. Дарить домашних животных можно только тому, кто давно об этом мечтал, просил и при том живет отдельно от членов семьи, которым может не понравиться присутствие питомцев в доме.

Такая же ситуация обстоит с сертификатами на экстремальные виды досуга. Прежде, чем их подарить, убедитесь, что женщина действительно готова к этому.



Поэтому во избежание глупых промахов и пустой траты денег, стоит поинтересоваться, что собственно, человек хочет получить в подарок, или же пойти с ним выбирать подарок.



Предлагаем вам список некоторых оригинальных подарков.



Чековая книжка желаний. Хотите поздравить свою половинку одновременно иронично и романтично? Подарите ей чековую книжку желаний. Среди опций — «безлимит на побухтеть», уроки вождения, «любой каприз» и еще одна чековая книжка желаний.

Тематическая фотосессия. Устройте для своей возлюбленной яркую весеннюю фотосессию, о которой долгие годы будут напоминать потрясающие кадры. Пусть этот подарок на 8 марта будет сюрпризом. Вы можете сделать любимой двойной подарок: выбрать для нее красивое новое платье, в котором она будет позировать в объективе фотокамеры.

Съедобный букет. Вкусности всегда поднимают настроение. Наполнение зависит от ваших пожеланий: это может быть шоколадно-конфетный, фруктовый, овощной или даже мясной букет.

Стильная бутылка для воды. Поскольку сегодня спорт в моде и практически все посещают тренажерные залы, гимнастику, йогу или просто выходят на пробежку, красивым и полезным подарком станет бутылка для воды. Ударопрочный пластик, матовое покрытие и яркие цвета.

Ну и не стоит забывать о традиционных подарках: букет цветов, украшения, парфюм, романтический завтрак и ужин.



Для женщин 8 марта - светлый и радостный день. Вместе с ним в души входит весна, тепло улыбок, яркие краски цветов, которыми расцветают улицы. И именно с этим мы вас, милые дамы, и поздравляем! Счастья, любви и мира вам!