На передовой бойцы ВСУ вступили в бой с группой снайперов, один нападавший ликвидирован

В зоне проведения боевых действий во время несения службы на передовых позициях, украинские военные обнаружили снайперскую группу. Один снайпер был ликвидирован. Об этом сообщает пресс-центр АТО.



В целом, за минувшие сутки было зафиксировано 69 обстрелов. Потерь среди украинских военнослужащих нет.



На Мариупольском направлении обстреливали Марьинку, Чермалык, Павлополь, Широкино, Водяное, Гнутово и Новотроицкое. Применялись минометы, гранатометов, крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие и БМП.



На Донецком направлении из 122-мм артиллерии неоднократно обстреливали Зайцево. Из минометов различных калибров били по Верхнеторецкому, Майорску, Новгородскому, Авдеевке, Луганскому. Также на линии огня оказались Пески, Невельское, Камянка, Новолуганское, Троицкое.



На Луганском направлении из 120-мм минометов обстреливали Новоалександровку, Попасную и Троицкое. Из стрелкового оружия били по Крымскому и Станице Луганской.