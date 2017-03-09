Штаб блокады торговли с Донбассом заявил, что отказывается выполнять распоряжение главы ГУ Нацполиции в Донецкой области Вячеслава Аброськина, которым запрещается ввоз в регион любого оружия, в том числе и зарегистрированного.
Об этом говорится в заявлении Штаба в Facebook.
"Ограничения прав граждан, которые введены по желанию начальника Нацполиции в Донецкой обл (Вячеслава Аброськина) незаконны и выполняться штабом не будут", - говорится в тексте заявления.
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Рубрика: Новости Донбасса
09-03-2017, 08:47
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Участники блокады Донбасса отказались выполнять распоряжение полиции и сдавать оружие
Штаб блокады торговли с Донбассом заявил, что отказывается выполнять распоряжение главы ГУ Нацполиции в Донецкой области Вячеслава Аброськина, которым запрещается ввоз в регион любого оружия, в том числе и зарегистрированного.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»