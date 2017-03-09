Вблизи Зайцево обстреляли автобус с волонтерами, есть раненые

Автобус украинских волонтеров попал под обстрел в районе н.п. Зайцево. В результаты ранения получили два человека. Об этом сообщили в пресс-центре АТО.
"Ранены волонтеры благотворительного фонда "Батальон Волонтер" Юлия Толмачева и Сергей Адамьяк. В течение часа раненых доставили в Бахмутскую центральную районную больницу, где их прооперировали военные врачи", - говорится в сообщении.
По словам медиков, Юлия Толмачева получила огнестрельное осколочное ранение мягких тканей головы и сотрясение головного мозга легкой степени. Сергей Адамьяк - тяжелое огнестрельное ранения левой руки. Оперативное вмешательство прошло без осложнений. Угрозы для жизни обоих пациентов нет.
Вчера в 17:00 волонтеров эвакуировали в Днепр.