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Рубрика: Новости Донбасса
09-03-2017, 09:17
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Вблизи Зайцево обстреляли автобус с волонтерами, есть раненые

Автобус украинских волонтеров попал под обстрел в районе н.п. Зайцево. В результаты ранения получили два человека. Об этом сообщили в пресс-центре АТО.

"Ранены волонтеры благотворительного фонда "Батальон Волонтер" Юлия Толмачева и Сергей Адамьяк. В течение часа раненых доставили в Бахмутскую центральную районную больницу, где их прооперировали военные врачи", - говорится в сообщении.

По словам медиков, Юлия Толмачева получила огнестрельное осколочное ранение мягких тканей головы и сотрясение головного мозга легкой степени. Сергей Адамьяк - тяжелое огнестрельное ранения левой руки. Оперативное вмешательство прошло без осложнений. Угрозы для жизни обоих пациентов нет.

Вчера в 17:00 волонтеров эвакуировали в Днепр.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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